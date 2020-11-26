В Конгрессе США считают решение Трампа помиловать Флинна злоупотреблением

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф прокомментировал решение действующего президента Дональда Трампа о помиловании экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Он считает это злоупотреблением. «Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом помилования, чтобы наградить друзей и защитить тех, кто его прикрывал. На этот раз он милует Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с русскими», - написал политик в своем Twitter.