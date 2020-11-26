СМИ предрекли Трампу и его детям тюремное заключение
Автор немецкого издания Focus Сандра Уорд заявила, что Дональд Трамп и его трое старших детей могут лишиться свободы.
В своей статье Уорд уточняет, что предметом уголовного преследования может стать деятельность бизнесмена и его родственников в компании Trump Organization, а американские СМИ говорят о причастности к финансовым и налоговым нарушениям.
Уорд напомнила, что гонорарами Иванки Трам заинтересовалась прокурора, которая инициировала административное расследование о мошенничестве, подозревая, что большие выплаты дочери президента являются попыткой списать расходы и избежать уплаты налогов.
По данным журналистки, в настоящее время ведётся более десятка расследований возможной преступной деятельности семьи Трампа. Приближается срок уплаты нынешним главой государства долга свыше 300 миллионов долларов иностранным кредиторам, в том числе Deutsche Bank.
Журналистка также привела данные других изданий. Так, Financial Times считает, что Трамп должен в общей сложности 900 миллионов долларов, а Forbes напоминает, что миллионы долларов президент должен налоговым органам. При этом бизнес Трампа серьёзно пострадал от пандемии, напоминает NEWS.ru.
В своей статье Уорд процитировала американского историка Тимоти Снайдера, который заявил, что «Трампа от тюрьмы или разорения спасает только президентство».
Также NEWS.ru рассказало, когда Путин поздравит Байдена с победой.
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