СМИ предрекли Трампу и его детям тюремное заключение

Автор немецкого издания Focus Сандра Уорд заявила, что Дональд Трамп и его трое старших детей могут лишиться свободы.

В своей статье Уорд уточняет, что предметом уголовного преследования может стать деятельность бизнесмена и его родственников в компании Trump Organization, а американские СМИ говорят о причастности к финансовым и налоговым нарушениям.

Уорд напомнила, что гонорарами Иванки Трам заинтересовалась прокурора, которая инициировала административное расследование о мошенничестве, подозревая, что большие выплаты дочери президента являются попыткой списать расходы и избежать уплаты налогов.

По данным журналистки, в настоящее время ведётся более десятка расследований возможной преступной деятельности семьи Трампа. Приближается срок уплаты нынешним главой государства долга свыше 300 миллионов долларов иностранным кредиторам, в том числе Deutsche Bank.

Журналистка также привела данные других изданий. Так, Financial Times считает, что Трамп должен в общей сложности 900 миллионов долларов, а Forbes напоминает, что миллионы долларов президент должен налоговым органам. При этом бизнес Трампа серьёзно пострадал от пандемии, напоминает NEWS.ru.

В своей статье Уорд процитировала американского историка Тимоти Снайдера, который заявил, что «Трампа от тюрьмы или разорения спасает только президентство».

Также NEWS.ru рассказало, когда Путин поздравит Байдена с победой.



