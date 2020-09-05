В ФРГ указали предупредили об ужасающих последствия от строительства «Северного потока – 2»
Колоссальные убытки некоторых европейских компаний, потеря рабочих мест и рост цен на газ – явные последствия, которые возникнут из-за остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом предупредил глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес в издании Tagesschau.
«Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии», — цитирует RT Хермеса.
Сокращение поставок газа из-за заморозки «Северного потока – 2» вызовет рост цен на топливо в Европе.
Также, по данным генерального директора газового объединения Zukunft Erdgas Тима Келлера, если строительство газопровода прекратится, «придется списать вложения» в размере 8 млрд. евро. За счет потребителей возместят еще 4 млрд евро, которые потрачены на подключение неиспользуемых трубопроводов, отмечают «Известия».
Напомним, призывы отказаться от строительства «Северного потока – 2» стали все чаще звучать после инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится на лечении в Германии.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли отравление Навального поводом для канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока-2», при том, что ранее он была против смешения этих вопросов.
«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности – всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», - рассказал Рар.
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