В ФРГ указали предупредили об ужасающих последствия от строительства «Северного потока – 2»

«Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии», — цитирует RT Хермеса.

Сокращение поставок газа из-за заморозки «Северного потока – 2» вызовет рост цен на топливо в Европе.

Также, по данным генерального директора газового объединения Zukunft Erdgas Тима Келлера, если строительство газопровода прекратится, «придется списать вложения» в размере 8 млрд. евро. За счет потребителей возместят еще 4 млрд евро, которые потрачены на подключение неиспользуемых трубопроводов, отмечают «Известия».

Напомним, призывы отказаться от строительства «Северного потока – 2» стали все чаще звучать после инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится на лечении в Германии.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли отравление Навального поводом для канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока-2», при том, что ранее он была против смешения этих вопросов.

«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности – всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», - рассказал Рар.

