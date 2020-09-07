Меркель не исключает мер по «Северному потоку-2» из-за Навального

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что позиция Берлина по «Северному потоку-2» может измениться из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Зайберт подчеркнул, что этого нельзя было исключать с самого начала. При этом он отметил, что пока необходимо сформулировать общую позицию ЕС.