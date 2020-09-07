Меркель не исключает мер по «Северному потоку-2» из-за Навального

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что позиция Берлина по «Северному потоку-2» может измениться из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Зайберт подчеркнул, что этого нельзя было исключать с самого начала. При этом он отметил, что пока необходимо сформулировать общую позицию ЕС.

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Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в омскую БСМП-1. Он впал в кому. Позже политика транспортировали в немецкую клинику Charite. А 2 сентября власти Германии сообщили, что заподозрили у Навального отравление веществом класса «Новичок».

Берлин требует от Москвы прозрачного расследования, российская сторона настаивает, что нет причин говорить об отравлении и возбуждении уголовного дела.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСеверный Поток-2
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