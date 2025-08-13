Трамп ответил американским СМИ, назвавшим встречу на Аляске «победой Путина»

Журналисты, назвавшие саммит американского и российского лидера на Аляске «победой Владимира Путина» - это «уволенные неудачники и совсем тупые люди». Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, даже если бы он «получил Москву и Ленинград бесплатно», то они назвали это «плохой сделкой».

Глава Белого дома отметил, что эти «больные и лживые люди», распространяющие «фейковые новости», вероятно, просто ненавидят США.

«Но это неважно, потому что мы выигрываем всё! MAGA», - заключил американский президент.

Ранее глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес заявил телеканалу CNBC, что грядущие переговоры Путина и Трампа на Аляске уже стали триумфом Кремля, сообщает RT.

