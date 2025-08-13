Трамп ответил американским СМИ, назвавшим встречу на Аляске «победой Путина»
Журналисты, назвавшие саммит американского и российского лидера на Аляске «победой Владимира Путина» - это «уволенные неудачники и совсем тупые люди». Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, даже если бы он «получил Москву и Ленинград бесплатно», то они назвали это «плохой сделкой».
Глава Белого дома отметил, что эти «больные и лживые люди», распространяющие «фейковые новости», вероятно, просто ненавидят США.
«Но это неважно, потому что мы выигрываем всё! MAGA», - заключил американский президент.
Ранее глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес заявил телеканалу CNBC, что грядущие переговоры Путина и Трампа на Аляске уже стали триумфом Кремля, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назван срок блокировки голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram
- Трамп ответил американским СМИ, назвавшим встречу на Аляске «победой Путина»
- В России призвали снять с продажи «радиационные» китайские гибридные авто
- «Влюбился сразу!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о тандеме рока и актеров в «Гладиаторе»
- СМИ: Люди застряли на аттракционе в московском парке «Сказка»
- «Прививка от хорошего»: Войтинский о «школьном» списке фильмов Шахназарова
- Политолог Топорнин объяснил, почему Еврокомиссии не удастся сменить Орбана
- Ученый Прудник призвал не прерывать в РФ пилотируемую космонавтику
- Минцифры назвало условие для разблокировки звонков в Telegram и WhatsApp
- Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru