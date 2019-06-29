Трамп оценил Путина и их встречу в Осаке
Американский лидер Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «прекрасным парнем» и «необычайным человеком», их переговоры в рамках G20 в Осаке – «отличной». Об этом Трамп рассказал 29 июня, в су,боту, в интервью телеканалу «Россия-24».
«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США.
Дональд Трамп особо акцентировал внимание на торговых отношениях, которые были одним из вопросов обсуждения двух лидеров сверхдержав.
«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он (Путин -НСН) необычайный человек», — цитируют Трампа «Известия».
Напомним, встреча Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке 28 июня, ставшая для них четвертой, продолжалась 1 час 20 минут, она стала для двух лидеров за все время четвертой. В заявлении Белого дома говорится, что президенты США и России договорились продолжить дискуссии «о модели контроля над вооружениями XXI века», и эта модель должна включать Китай. Также российская сторона предложила американскому лидеру посетить парад Победы в 2020 году. Никаких протоколов по окончании встречи сторонами подписано не было.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, когда отношения между двумя странами будут разморожены.
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