Трамп оценил Путина и их встречу в Осаке

Американский лидер Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «прекрасным парнем» и «необычайным человеком», их переговоры в рамках G20 в Осаке – «отличной». Об этом Трамп рассказал 29 июня, в су,боту, в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США.

Дональд Трамп особо акцентировал внимание на торговых отношениях, которые были одним из вопросов обсуждения двух лидеров сверхдержав.

«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он (Путин -НСН) необычайный человек», — цитируют Трампа «Известия».