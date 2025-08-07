Стоимость золота превысила $3450 впервые с 22 июля

Стоимость золота вновь выросла и взлетела выше $3 450 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Фьючерсы на драгоценный металл с поставкой в декабре на 9:33 мск подорожали до $3 450,9. Цены на золото достигли такого уровня впервые с 22 июля.

Ранее финансист Александр Лосев рассказал, что на фоне «тарифных войн» президента США Дональда Трампа стоимость золота начала расти. Центробанки разных стран и частные инвесторы скупают драгметалл как «актив-убежище», пишет 360.ru.

