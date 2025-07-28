Трамп отказался занимать позицию по Палестине

В преддверии встречи в Шотландии с британским премьер-министром Киром Стармером он указал, что в настоящее время «сосредоточен на том, чтобы накормить людей».

«Это сейчас - задача номер один», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о признании Парижем Палестины «не имеют значения», сообщает RT.

