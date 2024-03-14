Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы должны тратить на Украину столько же средств, сколько и США. В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что Европа находится «в гораздой большей опасности», но платит примерно на 100 миллиардов долларов меньше. По словам Трампа, это продолжение программы «Америка прежде всего», а не «антиукраинская программа».
Так Трамп прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после встречи с 45-ым президентом США заявил, что тот в случае избрания прекратит помощь Украине.
Трамп пояснил, что Европа должна платить больше, так как экономика европейских стран в совокупности «примерно такого же размера». Экс-президент напомнил, что то же было и с деньгами, выделяемыми странами на НАТО. Теперь же Европа выделяет на оборону больше средств.
Виктор Орбан на прошлой неделе встретился с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. После этого венгерский премьер также заявил, что у Трампа есть планы, как прекратить конфликт на Украине.
Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, заявил ранее НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- SpaceX получила разрешение на третий испытательный полет Starship
- «Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком
- В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов
- Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет
- В России резко подешевели автомобили китайского производства
- Поздняков: ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады
- Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине
- Физик Ожаровский: Всем украинским АЭС грозит опасность
- Adidas из-за скандала с Канье Уэстом закрыл год с убытком впервые за 32 года
- Лукашенко заявил, что церковь не должна заниматься политикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru