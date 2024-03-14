Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы должны тратить на Украину столько же средств, сколько и США. В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что Европа находится «в гораздой большей опасности», но платит примерно на 100 миллиардов долларов меньше. По словам Трампа, это продолжение программы «Америка прежде всего», а не «антиукраинская программа».

Так Трамп прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после встречи с 45-ым президентом США заявил, что тот в случае избрания прекратит помощь Украине.

Орбан: У Трампа есть план прекращения конфликта на Украине

Трамп пояснил, что Европа должна платить больше, так как экономика европейских стран в совокупности «примерно такого же размера». Экс-президент напомнил, что то же было и с деньгами, выделяемыми странами на НАТО. Теперь же Европа выделяет на оборону больше средств.

Виктор Орбан на прошлой неделе встретился с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. После этого венгерский премьер также заявил, что у Трампа есть планы, как прекратить конфликт на Украине.

Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, заявил ранее НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.


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ФОТО: EPA / ТАСС
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