Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине

Трамп пояснил, что Европа должна платить больше, так как экономика европейских стран в совокупности «примерно такого же размера». Экс-президент напомнил, что то же было и с деньгами, выделяемыми странами на НАТО. Теперь же Европа выделяет на оборону больше средств.

Виктор Орбан на прошлой неделе встретился с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. После этого венгерский премьер также заявил, что у Трампа есть планы, как прекратить конфликт на Украине.

Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, заявил ранее НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



