«Трамп все решит»: Европа «не потянет» финансирование Украины без помощи США
Дональд Трамп на посту президента США смог бы положить конец украинскому конфликту, рассказал НСН Алексей Чепа.
Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, заявил в разговоре с НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Трамп обещал не давать деньги Киеву, если снова займет пост президента США. В этом случае Европа не сможет самостоятельно финансировать конфликт, в связи с чем он закончится. Чепа поспешил согласиться с подобной точкой зрения.
«Сейчас стоит вопрос единства НАТО. Та истерия, которую сегодня развязывают многие политики относительно нападения России на Европу, вызывает у многих страх, но эту истерию раскручивают специально. Конечно, Евросоюз самостоятельно не в состоянии поддерживать Украину в том объеме, в котором требуется. Производство необходимых для артиллерии боеприпасов там в пять-шесть раз меньше, чем в России, цены на эти боеприпасы в 10 раз выше, чем в России. Европа не потянет. Все разговоры о введении войск – тоже попытки оказать давление на Россию», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что подобные заявления являются частью предвыборной кампании Трампа, однако у экс-президента США действительно есть шанс завершить украинский конфликт.
«Конфликт на Украине развязан в первую очередь США. Они зашли в тупик, из которого Байдену очень сложно выйти. Предстоят выборы, Трамп со своей стороны разыгрывает эту карту. Думаю, он если и не полностью прекратит оказывать помощь Киеву, то точно резко сократит объем подобной поддержки», - пояснил Чепа.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что подобные формулировки демонстрируют отношение США к политике президента Украины Владимира Зеленского.
«Заявление Трампа, конечно же, заслуживает внимания, но лишь как часть предвыборной игры. Эта игра продолжаться будет долго – до ноября. Виражи в логике американских политиков нам привычны. Поэтому безоглядно верить им было бы наивно. В любом случае, в этом заявлении - растущее раздражение в Соединённых Штатах в связи с политикой Зеленского. Будем следить, во что это реально выльется в результате», - заключил он.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны заинтересованы в победе экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура: Ан-12 аварийно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за неисправности шасси
- Минобороны Белоруссии начало проверку боеготовности соединений
- Песков заявил о присутствии на Украине советников НАТО
- Песков не стал подтверждать смену главкома ВМФ
- СМИ: В ЕС планируют одобрить новые санкции против России 13 марта
- Путин поручил создать раздел о льготах для участников СВО на портале госуслуг
- Госдума одобрила проект об освобождении от наказания контрактников СВО
- СМИ: Минтранс запросил 295 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов
- Правительство утвердило условия обмена заблокированными активами
- СМИ: В РФ предложили запустить молодежную ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru