«Трамп все решит»: Европа «не потянет» финансирование Украины без помощи США

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Трамп обещал не давать деньги Киеву, если снова займет пост президента США. В этом случае Европа не сможет самостоятельно финансировать конфликт, в связи с чем он закончится. Чепа поспешил согласиться с подобной точкой зрения.

«Сейчас стоит вопрос единства НАТО. Та истерия, которую сегодня развязывают многие политики относительно нападения России на Европу, вызывает у многих страх, но эту истерию раскручивают специально. Конечно, Евросоюз самостоятельно не в состоянии поддерживать Украину в том объеме, в котором требуется. Производство необходимых для артиллерии боеприпасов там в пять-шесть раз меньше, чем в России, цены на эти боеприпасы в 10 раз выше, чем в России. Европа не потянет. Все разговоры о введении войск – тоже попытки оказать давление на Россию», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что подобные заявления являются частью предвыборной кампании Трампа, однако у экс-президента США действительно есть шанс завершить украинский конфликт.

«Конфликт на Украине развязан в первую очередь США. Они зашли в тупик, из которого Байдену очень сложно выйти. Предстоят выборы, Трамп со своей стороны разыгрывает эту карту. Думаю, он если и не полностью прекратит оказывать помощь Киеву, то точно резко сократит объем подобной поддержки», - пояснил Чепа.