Орбан: У Трампа есть план прекращения конфликта на Украине

У бывшего американского лидера Дональда Трампа есть план прекращения конфликта вокруг Украины, сообщил телеканалу М1 глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

МИД Венгрии: Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине

При этом он заявил, что не уполномочен рассказывать о сути этих планов, которые он назвал «подробными».

Также Орбан заявил, что Трамп обещал, что не будет давать деньги Киеву, если снова станет главой государства.

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ФОТО: РИА Новости
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