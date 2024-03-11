Орбан: У Трампа есть план прекращения конфликта на Украине
11 марта 202404:27
У бывшего американского лидера Дональда Трампа есть план прекращения конфликта вокруг Украины, сообщил телеканалу М1 глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
При этом он заявил, что не уполномочен рассказывать о сути этих планов, которые он назвал «подробными».
Также Орбан заявил, что Трамп обещал, что не будет давать деньги Киеву, если снова станет главой государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru