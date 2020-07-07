Трамп официально подтвердил разрыв отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление, подтверждающее выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19.
В мае сообщалось, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором президент потребовал от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая». После этого он объявил, что из-за отказа ВОЗ от предложенных Вашингтоном реформ, страна предусмотренные ВОЗ дотации 450 млн долларов в год будут перенаправлены на другие цели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru