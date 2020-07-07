ВОЗ: Пик пандемии в мире еще не достигнут

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса в мире еще не пройден. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, распространение коронавируса ускоряется. Так, по данным организации, за прошедшие выходные в мире официально зарегистрировано 400 тысяч случаев коронавируса.

Между тем, Гебрейесус отметил, что многие страны добились снижения уровня смертности от инфекции.

Напомним, ВОЗ признала вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта.





