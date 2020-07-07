ВОЗ: Пик пандемии в мире еще не достигнут
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса в мире еще не пройден. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, распространение коронавируса ускоряется. Так, по данным организации, за прошедшие выходные в мире официально зарегистрировано 400 тысяч случаев коронавируса.
Между тем, Гебрейесус отметил, что многие страны добились снижения уровня смертности от инфекции.
Напомним, ВОЗ признала вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru