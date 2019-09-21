Трамп одобрил переброску военных на Ближний Восток

Американский президент Дональд Трамп поддержал инициативу Пентагона по переброске на Ближний Восток дополнительного контингента военных, сообщил министр обороны США Марк Эспер в субботу, 21 сентября.

Такое решение глава Белого дома принял в ответ на просьбы Саудовской Аравии и ОАЭ о подкреплении, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы телеканала CNN.

«Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО», - сказал Марк Эспер.

Причиной отправки дополнительного контингента американских войск стала атака дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, в результате которых страна была вынуждена сократить нефтедобычу в два раза - 9,8 миллиона баррелей в сутки до 5,7 миллиона. На данный момент утренняя добыча восстановлена наполовину, а поставки нефти почти вернулись на прежний уровень благодаря использованию имеющихся резервов.