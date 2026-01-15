СМИ: Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию
Первые военные из европейских стран прибыли на остров Гренландия на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения этой территории к Штатам. Об этом пишет Bild.
Минувшей ночью военно-транспортный самолет Hercules армии Дании приземлился в аэропорту в Нууке. На борту были датские военные и представители армии Франции. Кроме того, в Кангерлуссуак на западе острова прибыл еще один Hercules. При этом утром в четверг в Нуук должны прилететь 13 военных Бундесвера.
В миссии по размещению военных в Гренландии также поучаствуют Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Швеция.
По данным СМИ, подготовка к размещению военных велась в последние дни и держалась в секрете. Представители ВС разных стран вылетели на остров после провала переговоров Дании, Гренландии и США.
Между тем представитель министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен заявил, что войска страны будут защищать всю ее территорию, включая Гренландию, и в случае вооруженного нападения могут принять немедленные оборонительные меры, пишет «Свободная пресса».
