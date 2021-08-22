Трамп объяснил необходимость возвращения армии США в Афганистан
По мнению экс-президента США Дональда Трампа, американской армии необходимо быть готовой к тому, чтобы вернуться в Афганистан. Это необходимо сделать, чтобы защитить десятки тысяч американцев, оставшихся там после захвата власти движением «Талибан»* (*запрещенная в России организация). Об этом Трамп заявил, выступая перед сторонниками на митинге в штате Алабама, сообщает Газета.ru.
«Нам следует это сделать, когда наступит подходящее время. И мы, возможно, будем вынуждены пойти на это. Ведь если мы не готовы вернуться, то можем никогда больше не увидеть тех 45 тыс. американцев, которые остались в Афганистане», — заявил Трамп.
Трамп назвал отвод армии США из Афганистана капитуляцией и заявил, что армию «сдают врагу». По словам Трампа, руководство Белого дома оставило в Афганистане оборудование на 83 млрд долларов, а также оснащенные военные базы и здание посольства, пишут «Известия». Трамп также призвал президента США Джо Байдена извиниться перед американцами за вывод войск из Афганистана.
При этом бывший президент Соединенных Штатов заявил, что Россия после ухода Соединённых Штатов якобы «снова входит» в Афганистан.
«Я слышал, что теперь они возвращаются», — цитирует Трампа RT.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заподозрил США в намеренной передаче новейшей техники и вооружений «Талибану».
«Трамп может говорить все, что угодно. Но я подозреваю, что американцы оставили это оружие намеренно. Подозреваю, что американским военным была поставлена задача максимально оставить техники и вооружения «Талибану»», - заявил Стрелков.
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