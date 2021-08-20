Американский ветеран обвинил Байдена в ошибках при выводе войск из Афганистана
Ветеран подразделения армии США «Зелёные береты» Грег Стубе заявил, что при планировании военных операций в Афганистане администрация президента Джо Байдена нарушила самые базовые элементы, сообщает FoxNews.
По его словам, ошибки главы государства подарили стратегическую победу антизападным радикалам, в руках у которых оказались не только американское оружие и вертолёты, но даже граждане США.
Ветеран считает, что правильному проведению военной операции в Афганистане Байдену помешали «предвыборные обещания и злость на бывших коллег», а также раскрытая главой государства информация о сроках перемещения войск.
«Это провал... это ужасающий национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена», — резюмировал Стубе.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в некомпетентности и заявил, что действовал бы в Афганистане иначе.
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