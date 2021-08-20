Американский ветеран обвинил Байдена в ошибках при выводе войск из Афганистана

Ветеран подразделения армии США «Зелёные береты» Грег Стубе заявил, что при планировании военных операций в Афганистане администрация президента Джо Байдена нарушила самые базовые элементы, сообщает FoxNews.

По его словам, ошибки главы государства подарили стратегическую победу антизападным радикалам, в руках у которых оказались не только американское оружие и вертолёты, но даже граждане США.

Ветеран считает, что правильному проведению военной операции в Афганистане Байдену помешали «предвыборные обещания и злость на бывших коллег», а также раскрытая главой государства информация о сроках перемещения войск.

«Это провал... это ужасающий национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена», — резюмировал Стубе.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в некомпетентности и заявил, что действовал бы в Афганистане иначе.