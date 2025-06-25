Трамп допустил, что Иран и Израиль могут возобновить военные действия

Война между Израилем и Ираном закончилась. Об этом на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО заявил президент США Дональд Трамп.

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По его мнению, Израиль и Иран не собираются снова нападать друг на друга. При этом американский лидер не исключил, что военные действия могут возобновиться.

«Может ли это начаться снова? Возможно, это случится уже скоро», - сказал глава Белого дома.

Ранее доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко заявила, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке Трамп желает заработать репутацию миротворца, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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