Трамп допустил, что Иран и Израиль могут возобновить военные действия
Война между Израилем и Ираном закончилась. Об этом на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
По его мнению, Израиль и Иран не собираются снова нападать друг на друга. При этом американский лидер не исключил, что военные действия могут возобновиться.
«Может ли это начаться снова? Возможно, это случится уже скоро», - сказал глава Белого дома.
Ранее доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко заявила, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке Трамп желает заработать репутацию миротворца, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru