Трамп обвинил демократов в том, что США закупает нефть у России

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в необходимости закупок российской нефти для северо-восточных штатов США. Американский лидер указал на нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо, который противится строительству трубопровода, сообщает РИА Новости.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет проложить трубопровод», — заявил Трамп.

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Трамп считает, что проблему высоких цен на энергию в Новой Англии можно решить, проложив трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, сообщает RT.

Президент США отметил, что Куомо, являющийся представителем Демократической партии США, аргументирует свое решение заботой об экологии, пишет Газета.ru

Ранее НСН писала, что Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Он поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за участие в сделке, которая помогла стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:РоссияЦена На НефтьДональд Трамп
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