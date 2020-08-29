Трамп обвинил демократов в том, что США закупает нефть у России

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в необходимости закупок российской нефти для северо-восточных штатов США. Американский лидер указал на нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо, который противится строительству трубопровода, сообщает РИА Новости.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет проложить трубопровод», — заявил Трамп.