Трамп обвинил демократов в том, что США закупает нефть у России
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в необходимости закупок российской нефти для северо-восточных штатов США. Американский лидер указал на нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо, который противится строительству трубопровода, сообщает РИА Новости.
«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет проложить трубопровод», — заявил Трамп.
Трамп считает, что проблему высоких цен на энергию в Новой Англии можно решить, проложив трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, сообщает RT.
Президент США отметил, что Куомо, являющийся представителем Демократической партии США, аргументирует свое решение заботой об экологии, пишет Газета.ru
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Он поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за участие в сделке, которая помогла стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
985 тыс.+4 941 / сут.
Умерли
17 025+111 / сут.
Выздоровели
804 тыс.+5 917 / сут.
- Трамп обвинил демократов в том, что США закупает нефть у России
- Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
- Попались на «откатах». Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятках
- Пандемия лишила автопроизводителей $250 млрд выручки
- Киев пригласил США разрабатывать стратегию развития Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru