Трамп поблагодарил Россию за вклад в энергетику США

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Он поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за участие в сделке, которая помогла стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

По словам американского лидера, он позвонил главам России и Саудовской Аравии, и две страны сократили добычу нефти на десять миллионов баррелей в сутки. Трамп подчеркнул, что таким образом три государства спасли мировую энергетику.