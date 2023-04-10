Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы США для фальсификации выборов
Демократы используют коррумпированную судебную систему Соединенных Штатов для фальсификации на президентских выборах 2024 года. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что у сегодняшнего американского руководства хорошо получается заниматься только «дезинформацией и мошенничеством на выборах».
Ранее Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 008 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+7 307 / сут.
- Корабль «Адмирал Пантелеев» отработал в Японском море удар по подлодке
- Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области
- Россельхознадзор сообщил об отсутствии дефицита ветеринарных вакцин
- Экс-министр финансов РФ спрогнозировал сроки окончания мирового экономического кризиса
- Зеленский сообщил о новых поставках военной техники из Польши
- Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы США для фальсификации выборов
- СМИ: ФСБ задержала главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков
- СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками
- Российского военнослужащего приговорили к семи годам колонии за дезертирство
- «Нужна новая музыка!»: Кормухина выступила с напутствием участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru