Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы США для фальсификации выборов

Он отметил, что у сегодняшнего американского руководства хорошо получается заниматься только «дезинформацией и мошенничеством на выборах».

Ранее Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

