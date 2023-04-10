Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы США для фальсификации выборов

Демократы используют коррумпированную судебную систему Соединенных Штатов для фальсификации на президентских выборах 2024 года. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Защита Трампа намерена снять с него все обвинения

Он отметил, что у сегодняшнего американского руководства хорошо получается заниматься только «дезинформацией и мошенничеством на выборах».

Ранее Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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