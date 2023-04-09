Защита Трампа намерена снять с него все обвинения
Юристы бывшего президента США Дональда Трампа будут добиваться снятия с него всех обвинений. Об этом заявил адвокат политика Джим Трасти, сообщает ABC News.
Обвинения против Трампа юрист назвал «ошибкой правосудия». По его словам, адвокаты политика работают над ходатайством о снятии всех претензий.
Трасти сообщил, что попытается перенести рассмотрение дела экс-президента с округа Манхэттен в другую инстанцию. Суд Нью-Йорка юрист счел «оплотом либерализма».
Адвокат отметил, что его подзащитный расстроен сложившейся ситуацией. Дело против Трампа он назвал опасным прецедентом.
Суд Манхэттена 4 апреля предъявил бывшему главе Белого дома обвинения в фальсификации деловых документов. Следующее заседание состоится 4 декабря.
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, передает «Радиоточка НСН».
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