Защита Трампа намерена снять с него все обвинения

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа будут добиваться снятия с него всех обвинений. Об этом заявил адвокат политика Джим Трасти, сообщает ABC News.

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Обвинения против Трампа юрист назвал «ошибкой правосудия». По его словам, адвокаты политика работают над ходатайством о снятии всех претензий.

Трасти сообщил, что попытается перенести рассмотрение дела экс-президента с округа Манхэттен в другую инстанцию. Суд Нью-Йорка юрист счел «оплотом либерализма».

Адвокат отметил, что его подзащитный расстроен сложившейся ситуацией. Дело против Трампа он назвал опасным прецедентом.

Суд Манхэттена 4 апреля предъявил бывшему главе Белого дома обвинения в фальсификации деловых документов. Следующее заседание состоится 4 декабря.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, передает «Радиоточка НСН».

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