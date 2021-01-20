Трамп обеспечил защиту своим детям на полгода

Телеканал отмечает, что эта привилегия обычно распространяется на детей бывших лидеров США, которые младше 16 лет. Дональд и Меланья Трамп, а также их дети покинули Белый дом и улетели в город Палм-Бич в штате Флорида. Трамп с семьей в настоящий момент находится в своем доме в Мар-а-Лаго.

CNN передает, что Трамп во время полета просмотрел видеозапись церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне, которая прошла в среду 20 января на ступенях Капитолия.

Байден и вице-президент США Камала Харрис произнесли присягу. НСН ранее писала, что 46-й президент Соединённых Штатов принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.

