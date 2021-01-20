Трамп обеспечил защиту своим детям на полгода
Экс-президент США Дональд Трамп обеспечил защитой Секретной службы США всех своих детей на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Телеканал отмечает, что эта привилегия обычно распространяется на детей бывших лидеров США, которые младше 16 лет. Дональд и Меланья Трамп, а также их дети покинули Белый дом и улетели в город Палм-Бич в штате Флорида. Трамп с семьей в настоящий момент находится в своем доме в Мар-а-Лаго.
CNN передает, что Трамп во время полета просмотрел видеозапись церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне, которая прошла в среду 20 января на ступенях Капитолия.
Байден и вице-президент США Камала Харрис произнесли присягу. НСН ранее писала, что 46-й президент Соединённых Штатов принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.
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