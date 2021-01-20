Байден вступил в должность 46-го президента США
Джо Байден вступил в должность президента США, передаёт ТАСС.
В ходе торжественной церемонии инаугурации у Капитолия 46-й президент Соединённых Штатов принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.
Байден пообещал «честно исполнять обязанности президента» и «охранять, защищать и поддерживать Конституцию».
Кроме того, в должность вступила избранный вице-президент Камала Харрис. Политик также принесла присягу на верность США и конституции. Харрис стала 49-м вице-президентом Соединённых Штатов.
На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также экс-вице-президент Майк Пенс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа
- В МИД РФ выступили за продление СНВ-III на пять лет
- Байден заявил, что США нужно немало сделать в «бедственную зиму»
- Названа дата инаугурации нового президента Киргизии
- Байден вступил в должность 46-го президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru