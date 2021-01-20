Байден вступил в должность 46-го президента США

Джо Байден вступил в должность президента США, передаёт ТАСС.

В ходе торжественной церемонии инаугурации у Капитолия 46-й президент Соединённых Штатов принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.

Байден пообещал «честно исполнять обязанности президента» и «охранять, защищать и поддерживать Конституцию».

Кроме того, в должность вступила избранный вице-президент Камала Харрис. Политик также принесла присягу на верность США и конституции. Харрис стала 49-м вице-президентом Соединённых Штатов.

На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также экс-вице-президент Майк Пенс.

