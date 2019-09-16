Источник в МИД подтвердил, что шпион Смоленков 3 года проработал в посольстве РФ в США
Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого средства массовой информации называют агентом ЦРУ, действительно трудился в российском посольстве в Вашингтоне. Это подтвердили НСН в МИД РФ. Согласно информации источника в дипведомстве, он работал в Вашингтоне в период 2005 – 2008 годов. В это время Смоленков занимался в диппредставительстве хозяйственными вопросами.
Ранее Москва сделала официальный запрос по линии Интерпола о судьбе Смоленкова, который вместе с семьёй пропал в 2017 году, когда отправился в отпуск в Черногорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что этот человек работал некоторое время в Кремле, но был уволен.
Американские СМИ утверждают, что информатора ЦРУ вывезли пару лет назад из Москвы в ходе спецоперации из-за опасения, что его может случайно выдать президент США Дональд Трамп, обнародовав лишние подробности. Сам глава Белого дома утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майкл Помпео назвал публикации некорректными.
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