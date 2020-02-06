Трамп назвал процедуру импичмента серьезным испытанием для него и США

Ранее стало известно, что Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту, отмечает Утро.ру. Скандал в Соединённых Штатах разгорелся после того, как появилась информация о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Байдена называют главным политическим оппонентом Трампа на будущих выборах. Представители Демократической партии обвиняли президента в том, что он воспользовался своей должностью в личных целях.

Ранее профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, зачем президент США форсирует слушания по импичменту. По его мнению, Трамп спешит из-за того, что он знает, что республиканцы, которые составляют большинство в Сенате, проголосуют против импичмента. А президенту необходимо подойти к выборам, которые состоятся осенью 2020 года, с максимально развязанными руками.







