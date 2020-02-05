Трамп или «Трамп»: Кто станет новым президентом США?

Чего не скажешь о Джо Байдене, который еще недавно считался главным претендентом на выдвижение от Демократической партии. Однако по итогам голосования в Айове он занял лишь четвертое место, не набрав даже 15% голосов. Если бы не его статус бывшего второго лица, такое начало кампании могло бы стать и ее концом.

Неудача Байдена была ожидаемой, отмечает Ольга Каменчук, директор программы по международной безопасности и управлению Центра Мершона по исследованиям международной безопасности (США).

«Большого сюрприза с результатом Байдена в Айове не было. У вице-президента - высокая поддержка по общенациональным опросам. В Айове ожидалось, что его результат не будет очень высоким», - сказала она НСН.

Однако теперь Байдену критически важно не повторить провал в следующем штате, Нью-Гемпшире, где голосование пройдет 11 февраля, указал в интервью НСН президент Центра политтехнологий Борис Макаренко.

«Для Байдена плох не сам результат – он мог себе позволить не победить на этих выборах, – плох репутационный урон. Фаворит не берет даже 15-процентный барьер! Его позиции пошатнулись, для него сейчас критически важно более удачно выступить в Нью-Гемпшире.

Он не выпадет из кампании: у него еще в феврале два штата (Невада и Южная Каролина - НСН), где он должен выступить неплохо, потом «супервторник» (3 марта, голосование пройдет сразу в 15 штатах - НСН). Но это уже очень серьезный звонок – бывали случаи, когда именно после таких символических неудач на первом-втором голосовании сыпались даже явные фавориты», - заметил политолог.