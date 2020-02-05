Трамп или «Трамп»: Кто станет новым президентом США?
Эксперты в эфире НСН рассказали, как стартовала президентская кампания в США.
В Соединенных Штатах прозвучали первые раскаты грядущей в ноябре битвы за Белый дом. Главные политические силы страны – республиканцы и демократы – провели в Айове первые кокусы среди претендентов на выдвижение в качестве партийного кандидата в президенты. Если сторонники республиканцев практически единодушно поддержали нынешнего лидера США Дональда Трампа, то в демократическом стане старт предвыборной кампании обернулся болезненным поражением фаворита – Джо Байдена, вице-президента в администрации Барака Обамы. Он уступил не только своему главному сопернику за симпатии демократической общественности, сенатору Берни Сандерсу, но и новичку Питу Буттиджичу, который, по мнению политологов, не имеет шансов на выдвижение.
Кокусы (открытые голосования на партийных собраниях) в провинциальной, сельскохозяйственной и малонаселенной Айове – это символический старт президентской кампании, именно поэтому им придается такое значение. У республиканцев за Трампа проголосовали свыше 95% избирателей, что позволило ему объявить о своей «большой победе». Хотя формальные ее выгоды невелики, но стартовал нынешний хозяин Белого дома, несомненно, удачно.
Чего не скажешь о Джо Байдене, который еще недавно считался главным претендентом на выдвижение от Демократической партии. Однако по итогам голосования в Айове он занял лишь четвертое место, не набрав даже 15% голосов. Если бы не его статус бывшего второго лица, такое начало кампании могло бы стать и ее концом.
Неудача Байдена была ожидаемой, отмечает Ольга Каменчук, директор программы по международной безопасности и управлению Центра Мершона по исследованиям международной безопасности (США).
«Большого сюрприза с результатом Байдена в Айове не было. У вице-президента - высокая поддержка по общенациональным опросам. В Айове ожидалось, что его результат не будет очень высоким», - сказала она НСН.
Однако теперь Байдену критически важно не повторить провал в следующем штате, Нью-Гемпшире, где голосование пройдет 11 февраля, указал в интервью НСН президент Центра политтехнологий Борис Макаренко.
«Для Байдена плох не сам результат – он мог себе позволить не победить на этих выборах, – плох репутационный урон. Фаворит не берет даже 15-процентный барьер! Его позиции пошатнулись, для него сейчас критически важно более удачно выступить в Нью-Гемпшире.
Он не выпадет из кампании: у него еще в феврале два штата (Невада и Южная Каролина - НСН), где он должен выступить неплохо, потом «супервторник» (3 марта, голосование пройдет сразу в 15 штатах - НСН). Но это уже очень серьезный звонок – бывали случаи, когда именно после таких символических неудач на первом-втором голосовании сыпались даже явные фавориты», - заметил политолог.
В Айове ударил в грязь лицом не только основной кандидат от Демпартии, но и она в целом. Кокус ознаменовался таким провалом в ходе подсчета голосов, что его результаты стали известны только в среду, хотя само мероприятие прошло еще в понедельник. Из-за сбоя в системе электронного голосования подсчеты пришлось проводить повторно, вручную сравнивая бумажные и электронные версии бюллетеней.
«Кокус в Айове запомнится не своим результатом, а процедурой. Степень фиаско со сбором и обнародованием результатов очень велика.
Это как специально и назло. В тот момент, когда накал страстей выше всего – и внутри партии, между претендентами, и между партиями, - происходит такой сбой, который всем обителям конспирологических теорий дает бесконечное пространство для спекуляций. Это очень серьезная неудача Демократической партии в целом», - заметил НСН главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Дональд Трамп не упустил такой великолепный случай в очередной раз потоптаться на политических оппонентах. Как они собираются управлять страной, если даже кокусы не способны провести, риторически спросил он в своем Твиттере. И с явной издевкой объявил главным победителем кокуса Демпартии себя любимого.
Между тем выиграл у демократов в Айове сенатор Берни Сандерс. Крайне левый независимый политик, которого считают чуть ли не социалистом, что для среднестатистического американского избирателя жупел еще со времен холодной войны, набрал 24,4% голосов. Сандерсу в следующем году стукнет 80, но наиболее популярен он среди молодежи до 30 лет.
«Победитель кокусов – Сандерс. Тем самым он превращается в фаворита кампании, особенно на фоне неудачи Байдена. В общенациональном рейтинге он по-прежнему от Байдена отстает, но в ставках на победителя праймериз он и раньше лидировал, а сейчас ушел в отрыв. У него больше 40%, у Байдена – 23%», - отметил Борис Макаренко.
Второе место (21,4%) занял впервые принимающий участие в общенациональной кампании политик из Индианы Пит Буттиджич, ставший настоящей сенсацией. Набожный католик и открытый гей, сын иммигранта с Мальты, фамилию которого в США немногие могут произнести правильно, поэтому предпочитают его называть просто «мэр Пит».
«Буттиджич – везунчик. У него самое большое превышение реального результата над рейтингами накануне голосования. Именно Буттиджич на втором туре получил максимальное приращение голосов. Он не имеет шансов на победу. Но если бы он не добился символического успеха на первых и вторых кокусах, ему можно было бы сходить с кампании. Теперь он обрел «ветер в парусах», может удачно выступить в Нью-Гемпшире, значит, в кампании задержится, по крайней мере, до «супервторника». Хотя в его победу я не верю», - говорит Макаренко.
Однако теперь у Буттиджича, как и у Сандерса, 10 мандатов делегатов будущего съезда Демократической партии, на котором и назовут имя кандидата. Третий результат (18,8% и 4 мандата) показала сенатор Элизабет Уоррен. Байдену, который не преодолел 15-процентный рубеж, не досталось ни одного мандата.
«Сейчас у Берни Сандерса самые высокие шансы выиграть номинацию. Коллеги дают ему вероятность 30%. Байдену - 20%, Уоррен и Буттиджичу - по 10%», - уточнила Ольга Каменчук.
По ее словам, Сандерс сейчас в Демократической партии находится в той же позиции, что Дональд Трамп у республиканцев в 2016 году.
«Он и есть демократический «Трамп». Как и президент, сенатор Сандерс - популист, только Трамп занял позицию правого популизма, а Берни - левый популист.
Ни тот, ни другой не имеют много общего со своими партиями. Сандерс выходил из Демпартии и настойчиво объявляет себя социалистом, много говорит о необходимости «революции» в обществе. Трамп - вообще не состоял в Республиканской партии до начала прошлой избирательной кампании и почти всю свою жизнь критиковал ее. Другое дело, сможет ли Сандерс, как Трамп в свое время, стать тем «катком», который приведет партию к победе. Не факт. Это сейчас имеет большее значение энтузиазм активистского ядра партии - мы в стадии праймериз, а на общих выборах главное слово будет за центром - он составляет большинство, и существенная часть этого центра совершено не в восторге от социалистических идей Сандерса. Они или решат потерпеть ещё четыре года Трампа и проголосуют за нынешнего президента, или просто не придут на выборы. Но посмотрим, как поменяет стратегию Сандерс в случае победы в номинации, кого возьмет кандидатом в вице-президенты, как договорится с истеблишментом. И возможно, мы еще увидим президента Сандерса», - предположила Каменчук.
Социалистический популизм Сандерса открывает окно возможностей для политика, который не был заявлен на кокусах в Айове, но, как считает Борис Макаренко, тоже может считаться победителем.
«Еще один неявный победитель – это [бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер] Майкл Блумберг, который не участвует в февральских праймериз.
Он получит шанс при реализации именно того сценария, который наметило позавчерашнее голосование: неудача Байдена, причем провальная, и выход Сандерса в фавориты, что многим в Демократической партии не понравится», - заметил собеседник НСН.
Похоже, в качестве потенциального конкурента рассматривает медиамагната Блумберга и Дональд Трамп. Во всяком случае, он уже начал отпускать шпильки в его адрес, называя в своем Твиттере не иначе как «мини Майкл Блумберг», намекая на его невысокий рост.
«Уже очевидно, что вся президентская кампания двадцатого года будет невероятно напряженной и очень нервозно-агрессивной. Это касается как отношений между партиями – они сейчас дошли до пика взаимного отторжения в связи с импичментом, с тем, как Трамп себя стал вести, демонстративно отпихиваясь от демократов. С другой стороны, внутри Демократической партии мы видим явный разброд. Демократы, как теперь выясняется, уроков из поражения 2016 года не извлекли. Они подошли к этой кампании с теми же проблемами, что и прежде: отсутствие хорошего кандидата и ясного сигнала избирателю. Только в еще более усугубившейся форме, чем это было в шестнадцатом году», - резюмировал в интервью НСН Федор Лукьянов.
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