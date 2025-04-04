Трамп назвал приговор Ле Пен во Франции охотой на ведьм и призвал её освободить

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку лидера оппозиции Франции Марин Ле Пен, которую осудили по делу о растрате средств ЕС и лишили избирательного права. В своей соцсети Truth Social глава Белого дома назвал ситуацию «охотой на ведьм».

Американский лидер подчеркнул, что речь идёт о подавлении европейскими левыми свободы слова в пятой французской республике и цензуре политических оппонентов. «Это та же «методичка», которую применили против меня группа безумцев и неудачников», - написал Трамп. По его словам, обвинения, предъявленные Ле Пен, звучат как ошибка в бухгалтерии.

Приговор Марин Ле Пен назвали концом ее карьеры

Президент США предупредил, что данная ситуация отрицательно скажется на стране и всем французском народе, вне зависимости от политических взглядов. В заключении он призвал освободить Ле Пен. Суд в Париже 31 марта признал её виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест.

Её приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, вторую половину она должна провести под домашним арестом. Политика также лишили права участия в президентских выборах 2027 года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», освободить Ле Пен призвал также миллиардер, глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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