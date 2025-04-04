Трамп назвал приговор Ле Пен во Франции охотой на ведьм и призвал её освободить

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку лидера оппозиции Франции Марин Ле Пен, которую осудили по делу о растрате средств ЕС и лишили избирательного права. В своей соцсети Truth Social глава Белого дома назвал ситуацию «охотой на ведьм».

Американский лидер подчеркнул, что речь идёт о подавлении европейскими левыми свободы слова в пятой французской республике и цензуре политических оппонентов. «Это та же «методичка», которую применили против меня группа безумцев и неудачников», - написал Трамп. По его словам, обвинения, предъявленные Ле Пен, звучат как ошибка в бухгалтерии.