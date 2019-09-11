СМИ узнали список претендентов на замену Болтону

На замену отправленному 10 сентября в отставку помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону рассматриваются десять кандидатов. Об этом стало известно от источников телеканалу CNN, сообщает RT.

Среди претендентов называются в частности спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук, бывший первый заместитель Болтона, генерал-майор в отставке Рики Уэддел, а также спецпредставитель США по КНДР и специалиста по России Стивен Бигэн. Кроме того, по данным телеканала, среди кандидатов на место Болтона - специалист по нацбезопасности в аппарате Белого дома Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог, посол США в Германии Ричард Гренелл, посол в Нидерландах Пит Хокстра, генерал в отставке Джек Кин и экс-глава Совета национальной безопасности Белого дома Фред Флиц.

Сообщается, что на пост советника по нацбезопасности рассматривается и полковник в отставке Дуглас Макгрегор, пишет «Свободная пресса».

Американская газета The New York Times также представила список кандидатов на пост советника Трампа по нацбезопасности.

