Трамп назвал причину конфликта на Украине

В интервью журналу Time он указал, что если бы эта тема не обсуждалась, то кризиса можно было бы избежать

«Если бы этот вопрос не поднимался, было бы гораздо больше шансов на то, что конфликт не начнётся», - сказал глава Белого дома.

Американский лидер также добавил, что не верит в то, что Украина когда-нибудь сможет стать членом НАТО.

Ранее Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта, сообщает RT.

