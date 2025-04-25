Трамп назвал причину конфликта на Украине
Причиной конфликта России и Украины является стремление Киева вступить в НАТО. Об этом заявил президент США Дональ Трамп.
В интервью журналу Time он указал, что если бы эта тема не обсуждалась, то кризиса можно было бы избежать
«Если бы этот вопрос не поднимался, было бы гораздо больше шансов на то, что конфликт не начнётся», - сказал глава Белого дома.
Американский лидер также добавил, что не верит в то, что Украина когда-нибудь сможет стать членом НАТО.
Ранее Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта, сообщает RT.
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