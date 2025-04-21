Песков: В Кремле удовлетворены позицией США по членству Украины в НАТО
Звучащие от американской стороны заявления о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадают с позицией Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобная позиция Вашингтона вызывает в Кремле удовлетворение, так как возможная интеграция Киева с Североатлантическим альянсом «представляло бы собой угрозу для национальных интересов России».
«Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы... это одна из первопричин конфликта», - заключил он.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс не обсуждается, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru