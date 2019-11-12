Трамп назвал отставку Моралеса поворотным моментом для демократии
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отставку боливийского президента Эво Моралеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление Белого дома.
"Вчерашняя отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии", - приводит агентство цитату из сообщения.
Также Трамп поприветствовал стремления народа Боливии к свободе и защиту военными конституции страны. По словам Трампа, это событие «важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа».
Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке 11 ноября. Такое решение он принял на фоне акций протестов, с помощью своего решения глава государства решил обезопасить государственных служащих, а также прекратить волну насилия, которая прокатилась по стране. Моралес назвал произошедшее государственным переворотом.
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