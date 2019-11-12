Трамп назвал отставку Моралеса поворотным моментом для демократии

12 ноября 201900:18

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отставку боливийского президента Эво Моралеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление Белого дома.

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"Вчерашняя отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии", - приводит агентство цитату из сообщения.

Также Трамп поприветствовал стремления народа Боливии к свободе и защиту военными конституции страны. По словам Трампа, это событие «важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа».

Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке 11 ноября. Такое решение он принял на фоне акций протестов, с помощью своего решения глава государства решил обезопасить государственных служащих, а также прекратить волну насилия, которая прокатилась по стране. Моралес назвал произошедшее государственным переворотом.

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