Эво Моралес в Россию не просился

В своем заявлении об уходе с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что делает это для разрешения конфликтной ситуации, сложившейся после выборов, которую он назвал государственным переворотом. Днем ранее покинуть пост главы государства Моралеса призвал командующий вооруженными силами страны. По некоторым сообщениям, еще тогда Моралес пытался улететь из страны. Экипаж его самолета запрашивал разрешение на вход в воздушное пространство Аргентины. Позже стало известно, что он перебрался в город Кочабамба.

Эво Моралес впервые был избран президентом Боливии в 2006 году. За время его правления был национализирован ряд отраслей промышленности – по его объяснению, для справедливого распределения доходов от продажи ресурсов между жителями страны. Моралес, в прошлом — сборщик коки и профсоюзный лидер крестьян, выращивающих ее, защищает использование этого растения и считает его священным. В 2009 году в Конституции Боливии появился пункт, декларирующий коку «культурным наследием» страны, - напоминает «Лента.ру».

На президентских выборах в октябре этого года Эво Моралес поспешил объявить о своей победе уже в первом туре. Однако оппозиция, прежде всего, его основной соперник экс-президент Карлос Меса отказались признавать эти результаты. О серьезных нарушениях в ходе выборов в Боливии заявила и Организация американских государств. После этого начались беспорядки, хотя недовольство длительным пребыванием у власти Моралеса было заметно и раньше. Несмотря на то, что его правление принесло боливийской экономике устойчивый рост и значительное снижение уровня бедности – на 20% за 10 лет. Моралес обвинил оппозицию и зарубежные страны в попытке захватить власть. Однако на фоне всеобщего возмущения против него выступили также военные и полиция.

С тревогой наблюдают за развитием событий в Боливии в Москве. Министерство иностранных дел России выразило глубокую озабоченность происходящим в стране, с которой у России в последнее время отношения развивались довольно динамично, прежде всего, в сфере экономического сотрудничества. В заявлении МИДа указывается на то, что власти Боливии были готовы вести диалог с оппозицией, но та «развязала» волну насилия и не позволила завершить президентский мандат Моралеса. Действия боливийской оппозиции российский МИД оценил как срежиссированные по лекалам госпереворота. В Кремле также заявили, что рассчитывают на урегулирование ситуации в Боливии на основании закона и без вмешательства третьих стран. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ушедший в отставку Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.

