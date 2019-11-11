Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке. Уточняется, что такое решение он принял на фоне акций протестов, сообщает «Свободная пресса». С помощью своего решения глава государства решил обезопасить государственных служащих, а также прекратить волну насилия, которая прокатилась по стране.

Моралес уточнил, что на этом борьба за равенство и мир не заканчивается, пишет РЕН ТВ. Он добавил, что на данный момент обязанность президента – «найти способ успокоить ситуацию».

Как уточняет Life.ru, вслед за Моралесом в отставку подал также вице-президент Боливии. По мнению оппозиции отставка президента станет «концом тирании».

Ранее НСН писала, что президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота в стране. Об этом глава государства сообщил в публикации на странице в Twitter.

