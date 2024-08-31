Трамп назвал Камалу Харрис дефективной
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу по предвыборной гонке, вице-президента Камалу Харрис, «дефективной». Об этом политик заявил на конференции в Вашингтоне.
Бывший президент удивился, что Харрис нечасто дает интервью, предположив, что «у нее это получается плохо».
«Ей было бы лучше просто давать интервью, даже если бы они получались не слишком хорошими... И теперь мы видим, что она дефективный человек, а нам не нужен еще один дефективный человек на посту президента США, у нас как раз такой», — заявил Трамп.
Ранее экс-президент сообщил, что его дебаты с Камалой Харрис пройдут 10 сентября в Филадельфии.
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