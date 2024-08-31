Трамп назвал Камалу Харрис дефективной

Бывший президент удивился, что Харрис нечасто дает интервью, предположив, что «у нее это получается плохо».

«Ей было бы лучше просто давать интервью, даже если бы они получались не слишком хорошими... И теперь мы видим, что она дефективный человек, а нам не нужен еще один дефективный человек на посту президента США, у нас как раз такой», — заявил Трамп.

Ранее экс-президент сообщил, что его дебаты с Камалой Харрис пройдут 10 сентября в Филадельфии.

