Трамп заявил, что дебаты с Харрис состоятся 10 сентября
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что дебаты с его конкуренткой в президентской гонке, вице-президентом США Камалой Харрис, состоятся 10 сентября в Филадельфии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что договоренность была достигнута с представителями радикально левых демократов и что дебаты будут транслироваться на телеканале ABC. Он охарактеризовал ABC как «фейковый и нечестный» канал.
Трамп также добавил, что формат дебатов будет аналогичным тем, что были проведены в июне с участием Джо Байдена. Кандидаты будут стоять, им не разрешено использовать записи или шпаргалки. ABC гарантировал, что дебаты будут честными и что вопросы не будут предоставлены заранее.
Помимо этого, Трамп упомянул, что Fox News оставит место в своем эфире для дебатов 4 сентября, если Харрис согласится на участие. Вопрос о проведении третьего раунда дебатов на NBC News пока остается открытым, передает «Радиоточка НСН».
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