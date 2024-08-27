Трамп заявил, что дебаты с Харрис состоятся 10 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что дебаты с его конкуренткой в президентской гонке, вице-президентом США Камалой Харрис, состоятся 10 сентября в Филадельфии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что договоренность была достигнута с представителями радикально левых демократов и что дебаты будут транслироваться на телеканале ABC. Он охарактеризовал ABC как «фейковый и нечестный» канал.