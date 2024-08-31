Трамп: Ладить с Россией - это хорошо
Бывший президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп назвал правильным создание хороших отношений с Россией. Об этом политик заявил на митинге сторонников в Пенсильвании.
«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо... это умно», — отметил Трамп.
Кроме того, политик высказался о действующем президенте США Джо Байдене. По словам Трампа, глава государства потерял остатки разума, у Байдена якобы был низкий коэффициент интеллекта, но «теперь, наверное, вообще нулевой».
Ранее Дональд Трамп заявил в интервью, что «очень хорошо» знает президента России Владимира Путина и хорошо ладил с ним. Как отметил экс-президент, российский лидер уважал его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru