Трамп: Ладить с Россией - это хорошо

Бывший президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп назвал правильным создание хороших отношений с Россией. Об этом политик заявил на митинге сторонников в Пенсильвании.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо... это умно», — отметил Трамп.

Кроме того, политик высказался о действующем президенте США Джо Байдене. По словам Трампа, глава государства потерял остатки разума, у Байдена якобы был низкий коэффициент интеллекта, но «теперь, наверное, вообще нулевой».

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью, что «очень хорошо» знает президента России Владимира Путина и хорошо ладил с ним. Как отметил экс-президент, российский лидер уважал его.

