Трамп назвал Харрис «тупой и злобной»
Экс-лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою потенциальную соперницу от демократов Камалу Харрис «тупой и злобной» женщиной. Об этом сообщила газета New York Post.
Трамп назвал такое сочетание качеств не самым лучшим для политика. В свою очередь представитель штаба Харриса Аммар Муса заявил, что Харрис попытается привлечь Трампа к ответственности «за его преступления» и что экс-глава государства «не станет исключением в ее работе».
Ранее сообщалось, что Харрис проигрывает Трампу в первых опросах после снятия действующим президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru