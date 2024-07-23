Трамп назвал Харрис «тупой и злобной»

Трамп назвал такое сочетание качеств не самым лучшим для политика. В свою очередь представитель штаба Харриса Аммар Муса заявил, что Харрис попытается привлечь Трампа к ответственности «за его преступления» и что экс-глава государства «не станет исключением в ее работе».

Ранее сообщалось, что Харрис проигрывает Трампу в первых опросах после снятия действующим президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов.

