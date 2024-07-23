Камала Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы США

При этом председатель Национального комитета демократов Джейми Харрисон отметил, что партия выдвинет своего кандидата в президенты к 7 августа. В материале также уточняется, что опрос не является официальным, поэтому делегаты могут выбрать любую предложенную кандидатуру в ходе съезда.

Согласно первым опросам, Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов, передает RT.

