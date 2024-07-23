Камала Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы США

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточное количество голосов среди демократов-делегатов, чтобы выдвигаться на президентские выборы, следует из данных опроса Associated Press и источника Reuters.

Согласно опросу, Харрис получила поддержку от 2 538 делегатов, что значительно превысило минимальные 1 976 голосов, необходимых для выдвижения.

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При этом председатель Национального комитета демократов Джейми Харрисон отметил, что партия выдвинет своего кандидата в президенты к 7 августа. В материале также уточняется, что опрос не является официальным, поэтому делегаты могут выбрать любую предложенную кандидатуру в ходе съезда.

Согласно первым опросам, Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов, передает RT.

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ФОТО: AP /ТАСС
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