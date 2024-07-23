СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах
Американский вице-президент Камала Харрис проигрывает бывшему лидеру США Дональду Трампу в первых опросах после снятия Джо Байденом своей кандидатуры с выборов, сообщает Newsweek.
Два политических опроса демонстрируют, что Харрис проигрывает Трампу при условии, что будет избрана кандидатом от Демократической партии. 51% респондентов заявил, что проголосует за Трампа, Харрис выбрали бы 43%. 6% не выразили уверенность в ком-либо из двух кандидатов.
Ранее Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции из-за выхода Байдена из гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru