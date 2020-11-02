Трамп назвал «фейковыми» опросы, где побеждает Байден

Президент США Дональд Трамп назвал «фецковыми» опросы, где он проигрывает в популярности кандидату в президенты Джо Байдену. Как сообщает Интерфакс, американский президент заявил об этом на предвыборном митинге в Северной Каролине.

Байден уверен в победе на президентских выборах в США

Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах 3 ноября. По мнению Трампа, СМИ не являются объективными в освещении его деятельности, однако он уверен в своей победе «в любом случае».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. Ранее в нескольких опросах американцев Байден опережал Трампа в популярности на несколько процентов.

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ФОТО: РИА Новости
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