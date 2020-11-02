Байден уверен в победе на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.

«Будьте уверены, это битва, в которой мы можем победить, и победим», – написал Байден на своей странице в Twitter.

Кроме того, он добавил, что считает выборы главы государства сражением «за душу нации».