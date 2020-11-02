Байден уверен в победе на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.

«Будьте уверены, это битва, в которой мы можем победить, и победим», – написал Байден на своей странице в Twitter.

Кроме того, он добавил, что считает выборы главы государства сражением «за душу нации».

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А ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден на финальной встрече с избирателями подверг критике администрацию действующего президента Дональда Трампа за отсутствие контроля над пандемией COVID-19. Байден заявил об ошибках своего конкурента на митинге в штате Джорджия. Он напомнил сторонникам, что пандемия стала катастрофой "исторических масштабов", которую невозможно игнорировать. Кроме того, Байден подчеркнул, что действующий лидер Соединенных Штатов игнорирует проблему, считая коронавирус неопасным.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:ПолитикаВыборы Президента СШАДжо Байден
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