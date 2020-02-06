Трамп назвал адом процедуру импичмента

Как сообщает Интерфакс, выступая в Белом доме, он заявил, что «прошел через ад» без справедливой причины. Он также продемонстрировал собравшимся издание The Washington Post с заголовком "Трамп оправдан", сказав, что это "это единственный хороший заголовок" который он когда-либо читал в этой газете.

Накануне Сенат США вынес оправдательное решение по обоим пунктам обвинения по процедуре импичмента. обвинения на процессе по импичменту. Напомним, поводом для импичмента послужил обнародованный телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленский. Демократы, начавшие импичмент, пытались доказать, что Трамп склонял Зеленского к расследованию в отношении сына Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, что означает провал импичмента.



