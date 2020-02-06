Импшикмент. Трампу развязали руки

Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обеим предъявленным ему статьям обвинения в рамках дела об импичменте – в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Это решение обжалованию не подлежит. Решение предсказуемое, поскольку однопартийцы Трампа – республиканцы занимают в Сенате большинство мест. И при таком раскладе вероятность импичмента была исчезающе мала. После голосования инициатор процедуры импичмента спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси обвинила сенаторов в предательстве американской конституции, а Трампа назвала угрозой для демократии США. Тот в долгу не остался, и преступлением со стороны демократов назвал саму попытку импичмента.

Голосование в сенате развязало руки Дональду Трампу в предвыборной кампании, - указал, комментируя провал попытки импичмента, директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. По его словам, которые приводит РБК, последний год Трамп провел в своеобразной «осаде»: то в связи с расследованием Мюллера, то в связи с процедурой импичмента. Теперь же он может перейти к наступательной тактике и проводить кампанию с позиции силы, к тому же демократическая партия раздроблена, и у нее нет объединяющего кандидата в президенты, - заявил эксперт.

Демократы, запустив процедуру импичмента в отношении Трампа, рассчитывали на значительный масштаб разоблачений, который, в их представлении, должен был привести к расколу в Республиканской партии. Результат оказался диаметрально противоположным: Трампу удалось очень жестко консолидировать однопартийцев, - указал в интервью тому же агентству председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

Провал попытки импичмента увеличивает шансы Дональда Трампа на переизбрание на второй президентский срок, - полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Трамп «сейчас не просто празднует победу в том, что просто остался на посту, но и в принципе делает заявку на то, что выборы состоятся в его пользу, и он продолжит свое президентство еще на четыре года», - сказал Суздальцев РИА Новости.

В Кремле оправдание Трампа по делу об импичменте считают внутренним делом США. Так отреагировал на сообщения из Вашингтона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем, для России главным является, чтобы во внутриполитических баталиях ее перестали использовать в качестве главной «пугалки», - отметил представитель Кремля.

