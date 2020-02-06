Провал импичмента сделал Трампа сильнее
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН в эфире НСН объяснил, что означает провал импичмента.
Сенат США в ночь на среду оправдал президента Дональда Трампа по процедуре импичмента. Большинство Сената проголосовало «не виновен» по обоим пунктам процедуры импичмента. В частности, сенаторы оправдали Трампа по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, что означает провал импичмента.
«Произошло то, о чем говорили многие. 85% республиканцев поддерживали и поддерживают Трампа, и сейчас они продемонстрировали свою абсолютную лояльность президенту. Демократы шли на эту авантюру ради дорогостоящей политической пиар-акции, чтобы создать вокруг Трампа негативный информационный фон. Но что не убивает, делает сильнее. У республиканцев сейчас единственный лидер – это Трамп», - сказал эксперт.
Он указывает, что у демократов явного лидера нет.
«Все их кандидаты по каким-то причинам не подходят, чтобы стать президентом США. Берни Сандерс слишком стар, ему 78 лет, перенес сердечный приступ, и у него радикально левые идеи для капиталистической Америки. У Джо Байдена нет харизмы, он дискредитировал себя грязными делишками на Украине, и для американского избирателя это все повторение прошлого. Элизабет Уоррен, если ее выдвинут, это кандидат-женщина. Что там будет, неизвестно. Реального лидера в Демократической партии нет. Но их главная задача сейчас – свалить Трампа, дискредитировать его. А между собой они договорятся. Как договорился Сандерс с Клинтон в 2016 году, когда слил ей часть своего электората в обмен на интеграцию своих установок в ее кампанию. И сейчас Сандерс может договориться с Байденом. Вполне возможно, что Демократическая партия будет делать ставку либо на Байдена, либо на Буттиджича. Для них единственная проблема – это Трамп», - заключил Блохин.
Напомним, поводом для импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы пытались доказать, что американский лидер давил на Зеленского, чтобы тот способствовал началу процесса о коррупции в отношении сына Джо Байдена. Байдена называют главным политическим оппонентом Трампа на будущих выборах. Представители Демократической партии обвиняли Трампа в том, что он воспользовался своей должностью в личных целях.
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