Провал импичмента сделал Трампа сильнее

Сенат США в ночь на среду оправдал президента Дональда Трампа по процедуре импичмента. Большинство Сената проголосовало «не виновен» по обоим пунктам процедуры импичмента. В частности, сенаторы оправдали Трампа по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, что означает провал импичмента.

«Произошло то, о чем говорили многие. 85% республиканцев поддерживали и поддерживают Трампа, и сейчас они продемонстрировали свою абсолютную лояльность президенту. Демократы шли на эту авантюру ради дорогостоящей политической пиар-акции, чтобы создать вокруг Трампа негативный информационный фон. Но что не убивает, делает сильнее. У республиканцев сейчас единственный лидер – это Трамп», - сказал эксперт.

Он указывает, что у демократов явного лидера нет.