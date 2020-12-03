Трамп настоял на продолжении подсчета голосов на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах главы государства должен продолжаться, заявил он в опубликованном на своей странице в Twitter видео.
Глава Белого дома обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. «Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из законных бюллетеней не был подсчитан», - сказал Трамп.
Президент сказал, что намерен «продемонстрировать огромное мошенничество и махинации» на прошедших выборах.
Ранее Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году.
В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года».
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