Трамп настоял на продолжении подсчета голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах главы государства должен продолжаться, заявил он в опубликованном на своей странице в Twitter видео.

Глава Белого дома обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. «Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из законных бюллетеней не был подсчитан», - сказал Трамп.

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Президент сказал, что намерен «продемонстрировать огромное мошенничество и махинации» на прошедших выборах.

Ранее Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году.

В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года».

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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