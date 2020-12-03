Трамп настоял на продолжении подсчета голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах главы государства должен продолжаться, заявил он в опубликованном на своей странице в Twitter видео.

Глава Белого дома обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. «Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из законных бюллетеней не был подсчитан», - сказал Трамп.