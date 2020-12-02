ABC news: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований

Действующий президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов главы государства, сообщает ABC news.

Деньги, в том числе, удалось собрать с помощью электронных писем штаба Трампа с заявлениями о якобы произошедшем на выборах мошенничестве и предложениями поддержать фонд «по защите выборов».

«Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», - говорится в сообщении штаба в Twitter. Сбор средств начался 4 ноября.

Тем временем, избирательный штаб президента США Дональда Трампа заявил о нарушениях на выборах в Висконсине и подал иск в Верховный суд штата, сообщает CNBC.

Команда Трампа намерена «вскрыть подлог и отклонения», повлиявшие на итоги выборов.

Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Официально итоги голосования не подведены, однако по предварительным данным избранным президентом страны считается Байден.

Тем не менее, Трамп считает, что выборы ещё не завершены. Действующий глава государства заявил, что Байден сможет принять президентские полномочия, только если докажет законность полученных голосов избирателей.

