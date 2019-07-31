Трамп намерен заключить с Россией сделку о контроле над вооружениями

Соединенные Штаты Америки планируют заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп в интервью телеканала C-Span, сообщают Известия.

Он также сообщил, что сейчас Китай пытается «догнать» российскую и американскую стороны в сфере вооружений, пишет Газета.ру.

Как отмечает «Свободная пресса», США планирует выйти не только из договора о РСМД, но и из СНВ-3, который касается межконтинентальных ядерных ракет и другого атомного оружия. Вместе с тем, американские дипломаты уверяют, что страна готова заключать новые соглашения, которые будут соответствовать современным реалиям.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уже не раз отвечал на призывы западных политиков, обращенные к России, по «спасению ДРСМД». Парламентарий в эфире НСН также называл условиядля возобновления диалога по ДРСМД.

