Трамп намерен обсудить с Эрдоганом увеличение торговли

В частности, он заявил о намерении обсудить рост торговли с Турцией на 80 млрд долларов. По его словам, на данный момент оборот составляет 20 млрд долларов.

Кроме того, Трамп среди запланированных для обсуждения тем назвал российские С-400 и американскеи F-35.

Напомним, Эрдоган находится с рабочим визитом в США. Ранее сегодня сообщалось, что Трамп направил Эрдогану письмо с предложением сделки на 100 млрд долларов.



