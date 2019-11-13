Трамп намерен обсудить с Эрдоганом увеличение торговли
В ходе двусторонней встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом президент США Дональд Трамп намерен обсудить увеличение торговли. Об этом он заявил журналистам перед встречей, передает РИА Новости.
В частности, он заявил о намерении обсудить рост торговли с Турцией на 80 млрд долларов. По его словам, на данный момент оборот составляет 20 млрд долларов.
Кроме того, Трамп среди запланированных для обсуждения тем назвал российские С-400 и американскеи F-35.
Напомним, Эрдоган находится с рабочим визитом в США. Ранее сегодня сообщалось, что Трамп направил Эрдогану письмо с предложением сделки на 100 млрд долларов.
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