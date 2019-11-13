Трамп намерен обсудить с Эрдоганом увеличение торговли

13 ноября 201921:57

В ходе двусторонней встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом президент США Дональд Трамп намерен обсудить увеличение торговли. Об этом он заявил журналистам перед встречей, передает РИА Новости.

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В частности, он заявил о намерении обсудить рост торговли с Турцией на 80 млрд долларов. По его словам, на данный момент оборот составляет 20 млрд долларов.

Кроме того, Трамп среди запланированных для обсуждения тем назвал российские С-400 и американскеи F-35.

Напомним, Эрдоган находится с рабочим визитом в США. Ранее сегодня сообщалось, что Трамп направил Эрдогану письмо с предложением сделки на 100 млрд долларов.


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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:ТурцияСшаТрамп