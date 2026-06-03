Трамп заявил, что в наземной операции США против Ирана нет необходимости
3 июня 202614:11
Алексей Филимонов
В проведении наземной операции против Ирана в настоящее время нет необходимости. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он указал, что американские войска уничтожили большую иранских вооружённых сил «просто бомбардировками».
При этом глава Белого дома не исключил, что морская блокада Ирана может продлиться до сентября.
Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что США не смогли победить Иран и это означает, что они проиграли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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